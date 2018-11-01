Стрелки ООС метким выстрелом "сняли" сразу 3 террористов: Рыжий, Румын и новенький боевик "в минусе"

01.11.2018 07:30

В Сети "всплыли" подробности спецоперации бойцов ООС, в ходе которой были ликвидированы сразу 3 террориста "ДНР". Один уже опознан.

О серьезных потерях в рядах гибридной армии РФ рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился еще около 2 недель назад 19 октября в районе освобожденного Пивденного, что между Торецком и Горловкой. "В 9-ке погибло 3 человека: Саня Рыжий, Румын и новый боец, которого еще в штате не было", - сообщили сепаратисты, уточнив, что смерть наступила в результате прямого попадания снаряда ВСУ в окоп террористов. Скорее всего, бойцы ООС совершили атаку с помощью боевого дрона - такая тактика у бойцов ООС в последние месяцы стала очень популярной.

Важно отметить, что под "9-й" террористы имеют в виду печально известный 9-й отдельный мотострелковый полк "ДНР" гибридной армии РФ. Опознан один из погибших при атаке террористов - боевик по кличке Рыжий. Это оказался Александр Колпаков из оккупированной Макеевки.