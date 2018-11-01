У главаря ЛНР отличились диким заявлением о войне на Донбассе

01.11.2018 09:54

Представитель так называемой "ЛНР" в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник обвинил Запад в попытках "вовлечь Россию" в конфликт на Донбассе.

Об этом он заявил пропагандистскому российскому ресурсу "РИА Новости", передает apostrophe.ua.

Так, 30 октября в ООН обсуждали незаконные "выборы", которые намечены в ОРДЛО на 11 ноября, и представителей самопровозглашенных республик на заседание не позвали.

Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания – члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия заявили, что не признают эти "выборы" и просят Россию остановить их.

"Желание слышать только одну сторону конфликта и игнорировать другую – это достаточно ярко сегодня продемонстрировало голосование в СБ ООН… Минские соглашения достаточно четко определяют стороны конфликта – и это не Украина и Россия, а Киев и Донбасс, но представителям Запада нужно втянуть в конфликт Россию и обвинить во всех смертных грехах", – сказал он.

При этом, он отметил, что Запад не только не согласен на участие представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР" в заседаниях Совбеза ООН, посвященным им, но даже не дает Донбассу возможность озвучить свою точку зрения – а без такого диалога "нет и урегулирования конфликта".

"Но, возможно, что США, Франции, Германии и прочим голосовавшим против это вовсе и не нужно. А это, в свою очередь, попытки загнать переговоры в тупик, а конфликт сделать затяжным или даже бесконечным, и это очень опасная тенденция, виновником которой выступает Запад", – заявил Мирошник.