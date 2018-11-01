- Несподівано знайшлася печатка Донецької міської ради12:47
- В «ДНР» загубився трамвай з приголомшливою назвою «Я – Донецкий!»12:28
- В «ДНР» було зіпсоване святкування 100-річчя комсомолу12:11
- Боевики использовали тяжелое вооружение на Донбассе10:54
- Штаб ООС констатировал обострение на Донбассе: оккупанты РФ считают "300-х" после мощных схваток с ВСУ10:35
- У главаря ЛНР отличились диким заявлением о войне на Донбассе09:54
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 ноября09:03
- Проверки переселенцев и пенсии: общественники рассказали о препятствиях, которые возникают у ВПЛ08:45
- Ущерб более 30 млн. рублей. В Донецке неизвестные ограбили ЦУМ08:38
- На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили "ответку" от ВСУ08:12
У главаря ЛНР отличились диким заявлением о войне на Донбассе
Представитель так называемой "ЛНР" в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник обвинил Запад в попытках "вовлечь Россию" в конфликт на Донбассе.
Об этом он заявил пропагандистскому российскому ресурсу "РИА Новости", передает apostrophe.ua.
Так, 30 октября в ООН обсуждали незаконные "выборы", которые намечены в ОРДЛО на 11 ноября, и представителей самопровозглашенных республик на заседание не позвали.
Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания – члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия заявили, что не признают эти "выборы" и просят Россию остановить их.
"Желание слышать только одну сторону конфликта и игнорировать другую – это достаточно ярко сегодня продемонстрировало голосование в СБ ООН… Минские соглашения достаточно четко определяют стороны конфликта – и это не Украина и Россия, а Киев и Донбасс, но представителям Запада нужно втянуть в конфликт Россию и обвинить во всех смертных грехах", – сказал он.
При этом, он отметил, что Запад не только не согласен на участие представителей т.н. "ДНР" и "ЛНР" в заседаниях Совбеза ООН, посвященным им, но даже не дает Донбассу возможность озвучить свою точку зрения – а без такого диалога "нет и урегулирования конфликта".
"Но, возможно, что США, Франции, Германии и прочим голосовавшим против это вовсе и не нужно. А это, в свою очередь, попытки загнать переговоры в тупик, а конфликт сделать затяжным или даже бесконечным, и это очень опасная тенденция, виновником которой выступает Запад", – заявил Мирошник.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ООН, ДНР, ЛНР
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
- Москва сливает ДНР: известный боевик внезапно впал в истерику
- Безопасность не главное - Россия снова навязывает Украине свой сценарий по Донбассу
- Главарь ДНР Александр Захарченко в который раз отличился конфузом. ВИДЕО
- Ставленник Кремля рассказал о минских переговорах со своей колокольни
- На підконтрольній Україні території Луганщини з’явилися плакати з попередженням щодо відповідальності за активність на псевдовиборах13:36
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів13:12
- Несподівано знайшлася печатка Донецької міської ради12:47
- В «ДНР» загубився трамвай з приголомшливою назвою «Я – Донецкий!»12:28
- В «ДНР» було зіпсоване святкування 100-річчя комсомолу12:11
- Боевики использовали тяжелое вооружение на Донбассе10:54
- Штаб ООС констатировал обострение на Донбассе: оккупанты РФ считают "300-х" после мощных схваток с ВСУ10:35
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность10:16
- У главаря ЛНР отличились диким заявлением о войне на Донбассе09:54
- Скандальный Хуг нагло переложил всю ответственность и расследование о гибели представителя ОБСЕ на Украину09:36
- На підконтрольній Україні території Луганщини з’явилися плакати з попередженням щодо відповідальності за активність на псевдовиборах13:36
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів13:12
- Несподівано знайшлася печатка Донецької міської ради12:47
- В «ДНР» загубився трамвай з приголомшливою назвою «Я – Донецкий!»12:28
- В «ДНР» було зіпсоване святкування 100-річчя комсомолу12:11
- Беженцев с Донбасса начали массово выгонять из России: причина поразжвет11:58
- В Израиле изобрели революционный способ производства водородного топлива11:45
- Правительство назначило нового главу Пенсионного фонда11:35
- В Украине с сегодняшнего дня повышаются цены на газ11:16
- Боевики использовали тяжелое вооружение на Донбассе10:54
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях
- Массовое явление в «ДНР»: В Донецке одни теряют прописку, к другим – прописывают незнакомцев