Ущерб более 30 млн. рублей. В Донецке неизвестные ограбили ЦУМ

01.11.2018 08:38

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке вчера ночью неизвестные ограбили ЦУМ.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По словам пользователей, грабители унесли украшения из двух ювелирных отделов. По предварительным данным, общая сумма ущерба составляет около 30 миллионов рублей. Кроме того, сообщается, что провода, ведущие к камерам наблюдения были перерезаны, поэтому на данный момент неизвестно, кто совершил кражу.

Сотрудники ЦУМа высказали мнение, что грабитель остался в магазине с вечера и ушел уже утром, когда торговый центр открылся, так как ювелирные изделия были аккуратно сняты с рожков, что требует немало времени.

На данный момент официальной информации по данному происшествию нет.