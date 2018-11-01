В «ДНР» загубився трамвай з приголомшливою назвою «Я – Донецкий!»

01.11.2018 12:28

В «ДНР» взагалі багато чого щезає безслідно. Так, десь загубився гучно презентований ще наприкінці серпня трамвай з приголомшливою назвою «Я – Донецкий!». За легендою, це перший трамвай «власної республіканської зборки», хоча насправді він був «відтюнінгований» за технологіями російського Іжевська, де практикують рестайлінг чеських трамваїв Tatra T3 зразка 1960-1999 років. Звідти й постачалися комплектуючі, тож трамвай мав називатися скоріше «Я – Ижевский».

Це диво «місцевого» машинобудування чорно-червоного кольорів (нейтральних для Іжевська, але вельми контроверсійних для тимчасово окупованого Донецька) з серпня ніхто на маршруті не бачив. Про подальший випуск «ядонецьких» також не чутно, хоча раніше повідомлялося, що виробництво нових трамваїв на базі старих вагонів буде поставлено «на поток» і навіть налагоджено їхній експорт. Місцеві мешканці підозрюють, що керівництво «ДНР» вирішило обійтися «експортом» до РФ просто старого трамвайного фонду Донецька, адже останнім часом одиниць транспорту на маршрутах значно поменшало.

Источник #FreeДОНЕЦЬК