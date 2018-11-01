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В Константиновке смертность превысила рождаемость уже более чем в два раза
По данным службы государственной статистики, в Украине смертность уже почти в два раза превышает рождаемость. Так за январь-апрель 2018 года на 54 родившихся малыша приходилось 100 умерших. В Константиновке эта разница еще больше, пишет ЗИ.
Как нам сказали в городском отделе РАГС, за десять месяцев прошлого года в Константиновке родилось 799 мальчиков и девочек, а умерло за тот же период всего 1 426 человек. То есть, смертность превысила рождаемость на 44 процента. В этом году показатели рождаемости и смертности еще драматичнее.
За восемь месяцев с начала года в константиновском родильном доме появилось на свет 612 малышей. Умерло же за этот период в городе 1 344 человека. Получается, что в этом году смертность превысила рождаемость уже более чем в два раза
Теги: Донбасс, Константиновка, смертность, рождаемость
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