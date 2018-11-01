В ОРДО похвастались «высоким» рейтингом Пушилина

01.11.2018 18:41

Согласно данным «социологического опроса» врио главаря ОРДО Денис Пушилин одержит «победу» с большим перевесом голосов на предстоящих 11 ноября так называемых «выборах главы ДНР».

Об этом сообщают подконтрольные оккупационной «власти» СМИ, передает donpress.com.

По результатам опроса, проведенного центром социологических исследований «Особый статус», кандидатуру Пушилина намерены поддержать 55,2 процента избирателей.

При этом «рейтинг» Романа Храменкова составляет 9,3 процента, Натальи Шишкиной — 5,1 процента, Владимира Медведева — 2,7 процента, Романа Евстифеева — 3,9 процента.