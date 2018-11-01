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Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
Многие их героев фото живут в нечеловеческих условиях. Фотограф побывала как в оккупированных городах, так и в поселках на линии разграничения, в так называемой "серой зоне".
Увиденное ее потрясло. Паула Бронштейн призналась, что, несмотря на свой опыт работы, давно не испытывала такого душевного потрясения от увиденного, передает "Диалог.UA".
Фотожурналист посетила десятки сел и городов Донбасса, она общалась с людьми по обе стороны. И если молодое поколение еще как-то выживает на оккупированных РФ территориях, то старики тут никому не нужны – они остались один на один со своими проблемами, оккупантам до них нет никакого дела.
Опубликованные Бронштейн снимки ужаснули. Многие старики живут в разбитых домах, без нормальной пищи и отопления. Люди долго не получают нормального ухода и питания, а некоторые признавались, что ждут смерти.
Фотожурналист отметила, что города, в которых ранее кишела жизнь и было много людей, сейчас заброшены, разбомблены и пусты.
Теги: США, Донбасс, пенсионер, фото, ДНР, ЛНР, серая зона, РФ
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