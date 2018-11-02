БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге

02.11.2018 16:12

Боевая группа "К-2" 54-й бригады точно и слаженно атаковала позицию российско-оккупационных войск под навиванием "Мусорник" на Светлодарской дуге.

Известны волонтер Юрий Мысягин опбуликовал видеозапись с успешными ударами по силам боевиков на Светлодарской дуге, передает "Диалог.UA".

"Посмотрите, как четко работала боевая группа "К-2" 54-й бригады по позиции "Мусорник", находящейся на Светлодарской дуге. Все четко и все кучно", - пишет он.

Также он подчеркнул, что данная видеозапись является первой публикацией полной версии произошедшего на Донбассе. "В тот день, кроме разбитых позиций, оккупант потерял МТЛБ-ЗУ (попадание видно в конце на видео) и чуть раньше БМП-1.

Все данные подтверждены. Группа отмечена боевыми премиями за уничтоженную технику врага", - добавил Мысягин. Кроме того, он отметил, что так же, как на этом видео, сейчас работают многие боевые подразделения на линии фронта.