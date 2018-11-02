Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина

02.11.2018 18:31

Отказ руководства «Укрпочты» от доставки пенсий на дом может оставить внутренне перемещенных лиц и инвалидностью и часть пенсионеров без получения выплат. Об этом сообщила юрист общественной организации «Донбасс-SOS» Наталья Юрлова, пишет ДонПресс.

По словам правозащитницы, серьезная проблема заключается в верификации ВПЛ в «Ощадбанке», которую не все переселенцы могут проходить по разным причинам. Юрлова сообщает:

«Это немногочисленная категория людей, но это те люди, кто практически не выходит из дома. Доставка пенсий на дом избавляла их от необходимости проходить идентификацию в Ощадбанке. Как теперь будет решаться эта проблема — еще не ясно».

Напомним, премьер -министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не позволит «Укрпочте» отказываться от выплаты пенсий на дому.