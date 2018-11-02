- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию23:02
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»22:07
- В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»21:35
- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
Донецк зол из-за ареста судна "Л/ДНР" в Мариуполе: "Чем компенсировать будете, из нашего кармана?"
Донецкие сепаратисты обозлены на своих главарей за то, что их судно с металлом арестовали в Мариуполе.
Претензии по поводу громкого ареста судна высказал "экс-комбат" террористической группировки "Восток" Александр Ходаковский на своем telegram-канале, передает "Диалог.UA".
В четверг, 1 ноября, стало известно об аресте в Мариуполе судна с 3 тысячами тонн металла из оккупированного Донбасса, следовавшего в Европу под флагом Либерии.
Ходаковского инцидент вывел из себя. "Какого хе*а оно там делало? Дозагружалось мариупольским металлом, чтобы не гонять порожняк?” - задал он вопрос главарям "республики".
Он выразил опасения, что миллионные потери будут компенсированы из кошельков простых обнищавших граждан, которым не посчастливилось быть под оккупацией РФ.
"Как теперь потери ВТС скажутся на налогообложении в "Л/ДНР"? В последнее время налоговики и так беспощадно ищут потерянные миллиарды в карманах полунищих предпринимателей… Не захотят ли и эту потерю компенсировать за счет "безответственных" (читай безответных) обывателей?" - поинтересовался Ходаковский.
Теги: Донецк, Донбасс, Мариуполь, судно, металл, арест, ДНР, Ходаковский
- Как доменщик спасал печи
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- В Донецке - передел власти: арестован "министр доходов и сборов"
- Арест в Донецке министра-террориста - удар по Захарченко?
- "Фронт змiт": Арест лидера донецких оппозиционеров можно объяснить только политическими мотивами
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию23:02
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Румын»22:07
- В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»21:35
- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
- Жители оккупированной части Донетчины не верят в заявления «депутатов ДНР»09:39
- В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом09:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 ноября09:09
- В Минсоцполитики пояснили, как будут начисляться субсидии после подорожания газа08:59
- "Россия кормит Хуга", - известный депутат от БПП раскритиковал скандального экс-главу миссии ОБСЕ на Донбассе08:36
- Жители Донецка морально страдают от изобилия советской символики и «тоталитарных сувениров»08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"08:14
- Блогер: "Россия это не гармошки и балалайки, это Витя Будур, который вырезал Донецк и Донбасс на металл"08:00
- Vodafone Украина сообщил о закрытии старых тарифов МТС07:49
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию23:02
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"
- Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина