Донецк зол из-за ареста судна "Л/ДНР" в Мариуполе: "Чем компенсировать будете, из нашего кармана?"

02.11.2018 13:29

Донецкие сепаратисты обозлены на своих главарей за то, что их судно с металлом арестовали в Мариуполе.

Претензии по поводу громкого ареста судна высказал "экс-комбат" террористической группировки "Восток" Александр Ходаковский на своем telegram-канале, передает "Диалог.UA".

В четверг, 1 ноября, стало известно об аресте в Мариуполе судна с 3 тысячами тонн металла из оккупированного Донбасса, следовавшего в Европу под флагом Либерии.

Ходаковского инцидент вывел из себя. "Какого хе*а оно там делало? Дозагружалось мариупольским металлом, чтобы не гонять порожняк?” - задал он вопрос главарям "республики".

Он выразил опасения, что миллионные потери будут компенсированы из кошельков простых обнищавших граждан, которым не посчастливилось быть под оккупацией РФ.

"Как теперь потери ВТС скажутся на налогообложении в "Л/ДНР"? В последнее время налоговики и так беспощадно ищут потерянные миллиарды в карманах полунищих предпринимателей… Не захотят ли и эту потерю компенсировать за счет "безответственных" (читай безответных) обывателей?" - поинтересовался Ходаковский.