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Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
В оккупированном Донецке сократившаяся до приобретения продуктов, необходимых для физиологического минимума человека, покупательская способность населения, а также катастрофическое положение магазинов, где нет нормального товарооборота, доводят людей до отчаяния. Таковы реалии оккупированного Донецка, о которых горожане пишут в соцсетях в донецких пабликах. Причем катастрофу в "ДНР" стали признавать даже те, кто активно поддерживает сепаратистов, передает "Диалог.UA".
В частности, в одной из донецких групп Facebook, люди отмечают, что в магазинах одной из городских сетей супермаркетов сейчас средняя выручка с одного покупателя, или средний чек, 60 рублей. Люди пишут, что еще летом этот показатель был на уровне 100 рублей, что тоже совсем не признак процветания. Однако 60 рублей – признак полнейших нищеты и упадка. Это катастрофа и для магазина. И сами магазины, не имея возможности быстро обновлять ассортимент, часто торгуют просроченной продукцией. В частности, одна из участниц обсуждения рассказала, что ее знакомая купила в расположенном в Донецке магазине "Москва" свежих кур. На кассе с нее взяли стоимость покупки по 130 руб. за кило при том, что на ценнике было указано 124 руб. Когда покупку принесли домой и развернули упаковку, оказалось, что куры протухшие. Вернули их в магазин, где после угроз со стороны пострадавших покупателей обратиться в контролирующие службы им отдали деньги – 440 руб. Автор поста пишет, что для купившей куры ее соседки и ее мужа (оба пенсионеры, муж – инвалид 1-й группы) эти деньги – колоссальная сумма. Другие пользователи добавляют, что низкая сумма среднего чека в супермаркетах – следствие недоверия горожан магазинам, ставшими пунктами сбыта некачественной и просроченной продукции, часто – российского производства. Пишут, что немало людей в магазинах покупают только молоко и хлеб, да и то – после тщательной проверки маркировки на товаре со сроком годности. Есть также и предложения мониторить уровень благосостояния горожан по содержимому мусорных контейнеров. Но все признают очевидное: оккупационные власти не в состоянии обеспечить такой уровень жизни людей, который позволял им хотя бы сохранять достоинство. "Жуткая нищета, такого никогда не было", "Люди голодают, экономят каждую копейку", "ДНР" - это сплошная катастрофа", "Жить становится с каждым разом хуже и хуже, люди реально мрут от голода", - констатируют в соцсетях.
Теги: Донецк, Донбасс, катастрофа, нищета
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