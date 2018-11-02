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Ситуация в пунктах пропуска утром 2 ноября
02.11.2018 09:11
Информации от погранслужбы Украины пока нет.
Информация от очевидцев, передает zi.dn.ua:
КПВВ «Майорск»
5:38 6:30 Горловка общая очередь 120 машин, вторая очередь 35 машин, третья и четвёртая где-то по 20 машин.
КПВВ «Марьинка»
5:47 Каргил в Украину. Машины на середине спуска с моста.
КПВВ «Новотроицкое»
6:20 Еленовка в Украину между 2 и 3 туалетом.
8:19 На Еленовке из Донецка Почти до поворота. Движения вообще нет. За два часа продвинулись два раза по 5 машин.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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