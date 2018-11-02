Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены

02.11.2018 10:29

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил новость о том, что личный состав Вооруженных сил Украины понес летальные потери на оккупированном Донбассе.

За прошедшие сутки, 1 ноября, обстановка в зоне проведения операции оставалась полностью контролируемой Вооруженными силами Украины, передает "Диалог.UA".

В частности, незаконные вооруженные формирования так называемых “Л/ДНР” 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Кроме того, российско-оккупационные войска прибегнули к применению вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

К несчастью, в результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил. Более того, еще двое защитников Украины получили ранения.

В свою очередь в данных разведки уточняется, что два боевика "Л/ДНР" были уничтожены, еще четверо получили ранения.