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Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил новость о том, что личный состав Вооруженных сил Украины понес летальные потери на оккупированном Донбассе.
За прошедшие сутки, 1 ноября, обстановка в зоне проведения операции оставалась полностью контролируемой Вооруженными силами Украины, передает "Диалог.UA".
В частности, незаконные вооруженные формирования так называемых “Л/ДНР” 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Кроме того, российско-оккупационные войска прибегнули к применению вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
К несчастью, в результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил. Более того, еще двое защитников Украины получили ранения.
В свою очередь в данных разведки уточняется, что два боевика "Л/ДНР" были уничтожены, еще четверо получили ранения.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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