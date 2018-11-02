- Смартфоны, ноутбук и духовой шкаф: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 60 тыс. гривен11:26
- На Донетчине беспилотник ОБСЕ попал под обстрел09:01
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины14:26
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"14:17
"Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
Череда крупных неприятностей, закончившаяся нелепой смертью при весьма непочетных обстоятельствах. Вот что получил житель Донецка, решивший "защищать русский мир" в рядах "армии" "ДНР", пишет блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".
Он рассказал, что мужчина до 2014 года работал токарем. Был, мягко говоря, не самым лучшим членом общества: злоупотреблял спиртным, дебоширил, устраивал пьяные скандалы с побоями в семье. А в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды решил пойти воевать. Отправился в Славянск. Но там быстро понял, что для настоящей войны у него, как говорится, кишка тонка. А вот мародерство и "отжимание" имущества у мирного населения пришлись ему очень по вкусу. С награбленным мужчина вернулся в Донецк, проще говоря, дезертировал. Но этот факт удалось скрыть, и "герой" еще некоторое время послужил пулеметчиком в одном из незаконных вооруженных формирований. Правда, служил недолго, так как и сам понимал: нет у него задатков военного – недисциплинирован, труслив, любит выпить. "В Донецке токарь стал пулеметчиком. Правда, его специальность были не американцы, а куры, индюки и гуси (некоторым птицам и домашним животным он даже нацистские клички давал, воспитывал в себе ярость к врагам так сказать). Также чувак мародерил от души, асвабаждал так сказать. По Украм было с**котно стрелять токарю, бо Укры сдачи давали так,что мало не покажется. Настрелявшись в гусей и увидев, что путин не воскрешает, а также получив ранение а-ля гришин, решил токарь завязать с военной "карьерой". Сепараст увольняется, получает мудаль "за абарону Славянска" и уходит на гражданку. Жизнь удалась у токаря: машину отжал, мядаль получил, фотки с оружием есть вконтакте, жена вернулась, квартиру у соседа Укропа отжал. Американская мечта - это фуфло, ибо токарь за полгода ну вааааще поднялся", - пишет блогер. После увольнения из "армии" мужчина год работал таксистом, благо в Славянске "отжал" автомобиль. Но потом началась черная полоса. Машину забрали у него такие же "герои новоросии", как и он, и таким же способом, как и он ее добыл. Не помогли даже причитания о том, что он свой и воевал. Не особо помогло и обращение в полицию. Авто нашли сожженным под Горловкой. От безысходности мужчина устроился охранником в одну из донецких колоний. И там на свою беду встретил российских маргиналов, с которыми "служил" в Славянске. Те предложили охраннику выбор: или он выполняет их поручения, или все узнают, что наш "герой" на самом деле мародер и дезертир. "Вроде бы все гуд, снова жизнь наладилась - 9000 фублев+ паек. Но, когда не везет, то не везет - прилетел еще один бумеранг от судьбы токарю: оказалось, что в числе заключенных, которых он охранять должен, есть те, кто с ним в Славянске воевали, русские. Короче, токарю поставили условие: или ты превращаешься в золотую рыбку для заключенных россиян, или о дезертирстве и отжатом авто узнают и зона, и мыгыбы дыныры. Выхода у сепараста по сути не было - стал он шестеркой заключенных россиян (прям как на войне в Украине) и стал выполнять любые пожелания в меру своих возможностей", - рассказывает житель Донецка. Когда об этом узнало начальство колонии, горе-охранник был избит и с позором выгнан. Но ему удалось устроиться в другую колонию, в Макеевке. А там, видимо, донецкие "друзья" пустили среди осужденных слух о том, что новый охранник – человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И жизнь его превратилась в ад. Издевательствам не было конца. А закончилось все тем, что "герой" провалился под пол в туалете, где кто-то подпилил доски. И захлебнулся, понятно в чем. Так бесславно и позорно закончилась жизнь "героя новороссии". "Но однажды вертухай исчез, прям во время несения дежурства. Тюрьму подняли на уши, начали искать пропажу. И таки нашли. В туалете уличном, который из дерева. Как оказалось, кто-то подпилил доски в туалете, охранник упал и захлебнулся в дерьме. Начальство виноватых не нашло, лишь выписали выговор завхозу колонии за то, шо за туалетом не досмотрел. Жене горе-охранника выдали 2 зряплаты на похороны, дело закрыли как несчастный случай. Так и просрал свою жизнь коллаборант. Мораль. Наверное в рай попал", - резюмирует житель Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, туалет, пулемет , ДНР
- На окраине Донецка идет бой, - соцсети
- "Охоту на укров закончил", - соцсети сообщили о смерти боевика по кличке Союз из Донецка
- Ликвидирован боевик «ДНР» «Нога» из Донецка
- Сегодня протестущих чернобыльцев хотели лишить даже... туалетов
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Смартфоны, ноутбук и духовой шкаф: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 60 тыс. гривен11:26
- На Донетчине беспилотник ОБСЕ попал под обстрел09:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать22:35
- "То по привычке", - избиратели в "ЛНР" получили приглашения на "выборы" на украинском языке20:25
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина18:31
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"16:52
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- "Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы15:29
- Смартфоны, ноутбук и духовой шкаф: Через КПВВ Донетчины не пропустили товары на 60 тыс. гривен11:26
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств10:38
- Новая пенсионная реформа: украинцам приготовили масштабные перемены10:24
- Ученые рассказали, когда произойдет сильная магнитная буря09:59
- Как не стоит говорить с детьми09:46
- «Он приходил ко мне, у нас были страстные отношения»: фанатка Киркорова заявила, что беременна тройней от артиста09:18
- На Донетчине беспилотник ОБСЕ попал под обстрел09:01
- В Харькове у женщины из квартиры украли 400 тысяч грн и драгоценности08:44
- Целью Дениса Пушилина было «содействовие укреплению и возрождению Украины»08:19
- Эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями11:01
- Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств10:38
- Как не стоит говорить с детьми09:46
- 10 навязанных запретов, о которых пора забыть21:24
- Гниль та розкладання. Як "ополченці Донбасу" самознищуються на передовій та в тилу17:59
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка