"Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины

02.11.2018 14:26

Череда крупных неприятностей, закончившаяся нелепой смертью при весьма непочетных обстоятельствах. Вот что получил житель Донецка, решивший "защищать русский мир" в рядах "армии" "ДНР", пишет блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Он рассказал, что мужчина до 2014 года работал токарем. Был, мягко говоря, не самым лучшим членом общества: злоупотреблял спиртным, дебоширил, устраивал пьяные скандалы с побоями в семье. А в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды решил пойти воевать. Отправился в Славянск. Но там быстро понял, что для настоящей войны у него, как говорится, кишка тонка. А вот мародерство и "отжимание" имущества у мирного населения пришлись ему очень по вкусу. С награбленным мужчина вернулся в Донецк, проще говоря, дезертировал. Но этот факт удалось скрыть, и "герой" еще некоторое время послужил пулеметчиком в одном из незаконных вооруженных формирований. Правда, служил недолго, так как и сам понимал: нет у него задатков военного – недисциплинирован, труслив, любит выпить. "В Донецке токарь стал пулеметчиком. Правда, его специальность были не американцы, а куры, индюки и гуси (некоторым птицам и домашним животным он даже нацистские клички давал, воспитывал в себе ярость к врагам так сказать). Также чувак мародерил от души, асвабаждал так сказать. По Украм было с**котно стрелять токарю, бо Укры сдачи давали так,что мало не покажется. Настрелявшись в гусей и увидев, что путин не воскрешает, а также получив ранение а-ля гришин, решил токарь завязать с военной "карьерой". Сепараст увольняется, получает мудаль "за абарону Славянска" и уходит на гражданку. Жизнь удалась у токаря: машину отжал, мядаль получил, фотки с оружием есть вконтакте, жена вернулась, квартиру у соседа Укропа отжал. Американская мечта - это фуфло, ибо токарь за полгода ну вааааще поднялся", - пишет блогер. После увольнения из "армии" мужчина год работал таксистом, благо в Славянске "отжал" автомобиль. Но потом началась черная полоса. Машину забрали у него такие же "герои новоросии", как и он, и таким же способом, как и он ее добыл. Не помогли даже причитания о том, что он свой и воевал. Не особо помогло и обращение в полицию. Авто нашли сожженным под Горловкой. От безысходности мужчина устроился охранником в одну из донецких колоний. И там на свою беду встретил российских маргиналов, с которыми "служил" в Славянске. Те предложили охраннику выбор: или он выполняет их поручения, или все узнают, что наш "герой" на самом деле мародер и дезертир. "Вроде бы все гуд, снова жизнь наладилась - 9000 фублев+ паек. Но, когда не везет, то не везет - прилетел еще один бумеранг от судьбы токарю: оказалось, что в числе заключенных, которых он охранять должен, есть те, кто с ним в Славянске воевали, русские. Короче, токарю поставили условие: или ты превращаешься в золотую рыбку для заключенных россиян, или о дезертирстве и отжатом авто узнают и зона, и мыгыбы дыныры. Выхода у сепараста по сути не было - стал он шестеркой заключенных россиян (прям как на войне в Украине) и стал выполнять любые пожелания в меру своих возможностей", - рассказывает житель Донецка. Когда об этом узнало начальство колонии, горе-охранник был избит и с позором выгнан. Но ему удалось устроиться в другую колонию, в Макеевке. А там, видимо, донецкие "друзья" пустили среди осужденных слух о том, что новый охранник – человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И жизнь его превратилась в ад. Издевательствам не было конца. А закончилось все тем, что "герой" провалился под пол в туалете, где кто-то подпилил доски. И захлебнулся, понятно в чем. Так бесславно и позорно закончилась жизнь "героя новороссии". "Но однажды вертухай исчез, прям во время несения дежурства. Тюрьму подняли на уши, начали искать пропажу. И таки нашли. В туалете уличном, который из дерева. Как оказалось, кто-то подпилил доски в туалете, охранник упал и захлебнулся в дерьме. Начальство виноватых не нашло, лишь выписали выговор завхозу колонии за то, шо за туалетом не досмотрел. Жене горе-охранника выдали 2 зряплаты на похороны, дело закрыли как несчастный случай. Так и просрал свою жизнь коллаборант. Мораль. Наверное в рай попал", - резюмирует житель Донецка.