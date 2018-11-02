В Докучаевске очередной "большой шмон": въезд / выезд перекрыт террористами, бизнес "дрожит"

02.11.2018 16:52

В оккупированном гибридными войсками РФ городе Докучаевске замечена странная активность террористов. Город сильно встревожен.

Жители Докучаевска в соцсетях делятся последними новостями, передает "Диалог.UA".

Утром в пятницу, 2 ноября, группировки гибридной армии РФ внезапно нагрянули в Докучаевск. Они перекрыли все въезды и выезды из города, объявив операцию "Кольцо". Кого конкретно ищут оккупанты, пока неизвестно. "Таким образом в дыре происходит перепись населения. Заодно и "военкомат" списки обновляет", - высказал предположение один из комментаторов.

Однако дело может быть связано не с поиском мифических "украинских диверсантов". Дело в том, что еще вчера вечером соцсети сообщили о странностях в городе. Так, внезапно прекратил работу местный хлебзавод, а в офис ранее отжатого семьей Захарченко "Элит+" пришли вооруженные люди. "Деребанят остатки, шакалы", - пожаловались жители Докучаевска. "Так же было, когда Ахунзяна (бывшего главу "Элит+" - ред.) снимали. Ждем глобальных перемен", - отметил комментатор, уточнив, что город ждет возращения Ахунзяна, но, скорее всего, зря.

По всей видимости, активность террористов в Докучаевске связана непосредственно с бизнес-интересами. После ликвидации Захарченко, "отжавшего" в свое время не один десяток успешных компаний и предприятий, на оккупированном Донбассе стартовал мощный передел бизнеса новыми главарями "ДНР".