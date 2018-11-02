В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов

02.11.2018 09:52

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку транспорта и документов. Жители города встревожены.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают жители временно оккупированной Горловки, боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили в городе тотальную проверку транспорта и документов. Однако, на встревоженные вопросы горловчан в соцсетях, с чем связана проверка и что происходит, оккупанты цинично отвечают «что идет обычная(!!!) отработка спецоперации», которая может продлится «не один денек(!!!)».

«В Горловке план «Кольцо», не забывайте паспорта. Кстати название плана перехвата как никогда совпало с причиной»,

«И я непойму к чему это?»,

«Екатерина, опять машины по всему городу тормозят и проверяют»

«Ничего нигде не случилось, никто никуда не идет. Обычная отработка спецоперации по городам. Все нормально. Без паники, не возмущайтесь, всего лишь один денёк.(или не один)».