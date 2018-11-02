«Жители Донбасса по обе стороны считают себя украинцами». Хуг рассказал о людях в регионе

02.11.2018 12:29

Люди по обе стороны линии столкновения на Донбассе хотят окончания конфликта, и это должно быть в приоритете у властей.

Об этом заявил бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга в эфире телеканала NewsOne, передают novosti.dn.ua.

Он констатировал, что больше всего пользу от прекращения огня ощутят мирные жители по обе стороны.

«Они хотят, чтобы все это прекратилось, и я думаю, они будут счастливы… На прошлой неделе я патрулировал микрорайоны в Марьинке, и я встретил группу женщин. Они мне сказали – они очень смеялись – несмотря на то, что они попадают под обстрелы, они хотят поставить большой стол на главной дороге аж до Марьинки к террикону, и они пригласят всех друзей с другой стороны, чтобы отпраздновать конец конфликта. Это свидетельство того, что, несмотря на то, что люди под давлением и каждый день подвергаются риску, они не теряют надежды, что конфликту придет конец», – рассказал Хуг.

По его словам, наблюдатели миссии ОБСЕ видят, что люди по обе стороны верят в конец насилия. Хуг подчеркнул, что мирные жителя считают себя украинцами.

«Я не уполномочен комментировать заявления или чувства других людей <…> очевидно, что гражданские, обычные люди по обе стороны линии разграничения, хотят, чтобы конфликту положили конец. Много раз по обе стороны столкновения они четко давали понять, что считают себя украинцами» – заявил он.

Бывший представитель ОБСЕ отметил, что у этих людей могут быть разные политические взгляды и точки зрения. «[Одни] хотят другую политическую систему, другие вообще не хотят ничего менять и прекрасно живут сейчас и хотят, чтобы так было в будущем. Но большинство надеется на мир и стабилизацию, и они искренне верят, что они вернутся к нормальной жизни, как это было до конфликта», – резюмировал Хуг.