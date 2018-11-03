Мариупольцы получат право «прогуливать» работу в случае задержки зарплаты?

03.11.2018 19:19

Мариупольцы могут не приходить на работу в случае задержки зарплаты, реестр должников и обязанности работодателя выплачивать дополнительную компенсацию в случае задержки выплат. Такие нормы предусмотрены в законопроекте Минсоцполитики, опубликованном на сайте министерства для обсуждения.

В Кодексе законов о труде Украины предлагают предусмотреть, что в случае задержки зарплаты на срок от 15 дней работник может письменно уведомить владельца компании о том, что прекращает ходить на работу. Если работодатель выплатил меньше половины зарплаты за месяц – это считается уже задержкой выплат.

Вернуться к работе сотрудник может только после того, как компания выплатит долг и компенсацию с письменным уведомлением.

Во время невыполнения своих обязанностей из-за задержки зарплаты, компания должна выплачивать своему сотруднику часть зарплаты. За такую паузу в работе запрещается увольнять или штрафовать работника.

Кроме того, предполагается, что Гоструд создаст Реестр компаний-должников по выплате зарплат. В такой реестр намерены включать работодателей, которые не выплачивают зарплату более двух месяцев.

Также в проекте перечислены случаи, когда из-за задержки выплат работнику нельзя прекращать работу.

«Если это создаст угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, не позволит помешать стихийному бедствию, авариям, катастрофам, эпидемиям, распространению болезни среди животных. Также - в случае объявления чрезвычайного или военного положения. Запрещается временное прекращение выполнения работы сотрудниками (кроме технического и обслуживающего персонала) органов прокуратуры, судов, Вооруженных сил Украины, органов государственной власти, органов местного самоуправления, безопасности и правопорядка», - говорится в законопроекте.

Предполагается, что в случае принятия Верховной Радой предложенные изменения начнут действовать с 1 января 2020 года.

Источник : https://mrpl.city