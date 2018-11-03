На Донбассе ранены украинские военные

03.11.2018 21:11

Обстрелы велись из гранатометов.



В течение дня, 3 ноября, боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе, в ходе обстрелов ранения получили двое военных Вооруженных сил Украины.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.



"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Один раз зафиксировано применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями… В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил", – говорится в сводке штаба на странице в Фейсбук в субботу вечером.



Сообщается, что обстрелы велись из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Обстрел фиксировался в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино.

Как сообщалось, в Донбассе за минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 22 раза открывали огонь по позициям украинской армии, один раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

