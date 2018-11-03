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Архив - Донецкая область

На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий

03.11.2018 18:36
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Одной из самых актуальных проблем Донецкой области остается восстановление поврежденных во время боевых действий домов местных жителей. Об этом заявил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на встрече с делегацией Немецкого Бундестага, сообщает пресс-служба ОГА.

Так, во время встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил; гуманитарную ситуацию в регионе и потребности в гуманитарной помощи, а также положение временно перемещенных лиц и их основные потребности в настоящее время.

Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз рассказал, что с начала проведения антитеррористической операции в Донецкой области на территориях подконтрольных украинской власти разрушено/повреждено 12 564 жилых дома всех форм собственности.

«Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является восстановление поврежденного/разрушенного во время проведения антитеррористической операции жилого фонда с целью обеспечения безопасного и комфортного проживания жителей», - подчеркнул он. 

Кроме того, Игорь Стокоз поблагодарил немецкую сторону за поддержку Украины в противостоянии агрессии России и подчеркнул, что в результате ведения боевых действий остаются обесточенными 3 населенных пункта, которые находятся на линии соприкосновения: с. Пески, с. Опытное в Ясиноватском районе и Широкино в Волновахском районе.

Чтобы восстановить электроснабжение необходимо обеспечить обследование, разминировать прилегающие к поврежденному энергетическому оборудованию территории и создать «зеленые коридоры» для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Источник : https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, восстановление, боевые действия, Донетчина
 
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