Не хотите этих – будут другие: Эксперт рассказал почему устранили Захарченко

03.11.2018 11:46

В ближайшее время эскалации конфликта на Донбассе ожидать не следует, несмотря на то, что на днях Россия перебросила большую партию вооружения участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ). Обострение может носить временный характер, и не приведет к наступлению участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) или регулярных частей РФ, о котором говорят уже долгое время. Такое мнение выразил военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью изданию «Gazeta.ua».

По его словам, обычно эскалация происходит накануне международных встреч, и используется Россией как рычаг политического и военного давления на руководство Украины.

«Это жест рассчитан больше на украинских, чем на западных партнеров. Некоторые политики используют страшилки о наступлении, чтобы отвлечь население от провалов во внутренней политике и заработать очки в президентской гонке. Россия сейчас не пойдет на прямое военное вторжение по нескольким причинам. Во-первых, тогда санкции будут далеко не экономического характера. Во-вторых, количество регулярных войск РФ на границе недостаточно для полномасштабного наступления. Их не больше 50 тыс. Это – своеобразный ограждающий отряд от самых боевиков, которых, по самым скромным подсчетам, до 40 тыс. Путин создал такой санитарный кордон, чтобы 1 и 2 армейские корпуса, разочаровавшись в обещаниях Москвы, не пошли штурмом брать Кремль», – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что такая вероятность существует. «С этим напрямую связана недавняя ликвидация Захарченко и зачистка других одиозных командиров боевиков. Это дает возможность России, которая настаивает на выполнении пункта Минских договоренностей о выборах в Донбассе, протянуть в Верховную Раду своих людей. Украинцы никогда бы не приняли Захарченко, Гиви или Моторолу в качестве народных избранников. В Кремле сказали: "Нет вопросов. Не хотят видеть этих – будут другие". Ради этого взяли на себя грязное дело их ликвидации. Боялись, чтобы те не начали свидетельствовать против настоящих организаторов войны», – пояснил Дмитрий Снегирев.

По мнению военного эксперта, в РФ делают все, чтобы наемники не объединились вокруг одного лидера. Он подчеркнул, что даже в самой России существует несколько общественных организаций так называемых «ветеранов войны на Донбассе».

«Это делается для того, чтобы создать искусственный конфликт. Посмотрите на противоборство Гиркина и Бородая, или Гиркина и Безлера. Они ненавидят друг друга, хотя все трое – граждане России, воевавшие на Донбассе. Как только Гиркин заявил о создании своей политической силы, в игру со своей критикой вступил Бородай», – пояснил Снегирев.

Источник : https://dnews.dn.