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Жители «ДНР» высмеяли очередной «указ» Пушилина
Накануне грядущих ноябрьских «выборов главы» на оккупированных территориях Донбасса продолжает накаляться обстановка. При помощи российских политтехнологов, Денису Пушилину организовали мощную пиар компанию, которая уже изрядно стала надоедать жителям квазиреспублики. Как только его не восхваляют СМИ. Мол Пушилин там, Пушилин здесь, Пушилин то сказал, Пушилин то сделал. Всё делается и организовывается непременно только «с помощью власти». Если верить местным СМИ, то жизнь в «республике» вертится только вокруг «нынешней власти». Нужно конечно отдать должное его пиарщикам и советникам. Чего только не придумают, дабы утихомирить людей, возмущённых уровнем жизни в оккупации, который с каждым днём становится всё хуже. Чтобы избежать протестов и голодных бунтов, «власть решила в очередной раз «пустить пыль в глаза».
На днях, Пушилин, поработал на публику и издал «указ» о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, который высмеяли в соцсетях жители ОРДО.
В этом «указе» нынешний в.р.и.о «главы ДНР» Пушилин, принял решение с 1 ноября 2018 года увеличить на 20% размер окладов работников отдельных отраслей бюджетной сферы, а именно учителям, врачам, работникам культуры и спорта.
Отлично продуманный пиар-ход накануне незаконных «выборов» в псевдореспублике. Ведь известен тот факт, что основная часть участников «избирательного» процесса, составляют именно сотрудники бюджетной сферы.
Но и здесь команда Пушилина не всё просчитала. Ведь получается по этому «указу» остальные жители и работники других отраслей не в счет?
Как отмечают возмущённые жители «республик», что всем остальным труженикам, пенсионерам и инвалидам на какое-либо повышение не стоит и надеяться.
Однако, работникам отдельных отраслей бюджетной сферы особо не стоит преждевременно радоваться и надеяться на улучшения в заработной плате. Как известно, если с одной стороны прибывает, то в другой сразу же убывает. Ведь «власти» псевдореспублик ничего никому не дадут со своего кармана, они могу только забрать себе, непосильно нажитое тружениками Донбасса.
Как выяснилось, за обещанными повышениями зарплаты грядут большие сокращения штата различных структурных подразделениях бюджетников и снятия всякого рода доплат.
Начиная c октября месяца, с работников учебных заведений в «ДНР» сняли надбавки за интенсивность. Медиков также обязали подавать отчёты о том, что ни делают, что как-то оправдать повышение зарплаты.
Возмущению жителей оккупированных территорий Донецкой области нет пределов.
- -Мила: «В Донецке по бюджетникам началось сокращение ставок, остальных сотрудников распихивают по отделах, если есть куда впихнуть…штат составляется с учётом количества населения…также ходят слухи о снятии доплат 1000р. (430 грн.) и сокращении…повышение зарплат говорите…»
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- -Виктория: «Повышают из фонда зар.платы, снимают все надбавки!!! Это называется повысили??? Бред полный, а не повышение!!!»
Также, многие жители утверждают, что на оккупированных территориях значительно выросли цены на продукты питания и различные товары. И очередной «указ» о повышение зарплат никак не изменит ситуацию, связанную с ростом цен. Даже заявки того же Пушилина о снижении акциза на ввоз топлива не поменяли ситуацию с ценами. Так как цены на топливо фиктивно снизились только до того уровня, который был месяц или два назад.
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- -Горячая точка: «куда как больше народ волнуют цены – они продолжают расти. Мясо курицы, яйца, молочные продукты, мука, сахар, колбаса, рыба, все продукты первой необходимости подорожали. Не спасает сниженный акциз на ввоз топлива, не радуют повышающиеся на 10% с 1 ноября зарплаты бюджетников – надбавку уже «съели» цены, радоваться нечему.»
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- -Марина: «Это хорошо. Но и в то же время не особо меняется с такими ценами. И второе как же граждане др. профессий они что не едят и семей не имеют. За пенсионеров вообще молчу им и раньше не хватало, а сейчас? Кидает копейки 10% населения. Понимая, что сорвет намного больше»
Из всего выше сказанного, судя по отзывам жителей, находящихся в оккупации, то все давно уже разочаровались в местной «власти» и не верят в будущее «республик». Так же многие прогнозируют что после, так называемых выборов ситуация станет ещё хуже, чем была до этого.
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- -Денис: «Пряники после «выборов» закончатся, начнётся суровая реальность.»
Судя по сложившейся ситуации, после выборов в ОРДЛО, всех жителей ожидает суровая реальность, которая не пощадит никого. Ведь нынешняя коррумпированная «власть» оккупантов, только заботится о себе и как побольше набить свои карманы деньгами. На жителей им давно наплевать. Как только запахнет жаренным, они, набив чемоданы деньгами сбегут, либо же их постигнет судьба их предшественников. Запасаемся терпением и ждём дальнейшего развития событий в псевдореспубликах. Как говорится, «сколько верёвочке не виться, а конец будет…»
- Источник : https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, указ, ДНР, Пушилин
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