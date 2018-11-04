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Боевики «ДНР» запугивают людей, что после «выборов» закроют блокпосты
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области запугивают мирных жителей информацией о «закрытии блокпостов» после «выборов». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях распространяют среди мирных жителей слухи о том, что после «выборов главы ДНР», т.е. 11 ноября, все блокпосты «ДНР» вблизи линии разграничения будут закрыты на неделю. Люди встревожены этими слухами и пытаются, по возможности, выяснить хотя бы какую-нибудь достоверную информацию:
«Подскажите пожалуйста, говорят что после 11 числа планируют посты закрыть на неделю, может видел кто-то официальные заявления?»,
«А почему должно быть по другому? Еще раз повторю, от Вас первого слышу подобную информацию».
Источник : https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики
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