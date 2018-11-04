Донецк весь день содрогается от обстрелов. Очевидцы слышали «Град»

04.11.2018 20:05

Жители временно не подконтрольного Украине Донецка сообщают о тяжелых боевыех действиях, которые слышны во всех районах города. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

По их данным, обстрелы и бои слышны весь день — они доносятся преимущественно с севера и запада.

Первые серьезные залпы были слышны около 06:00 — именно в то время активизировались бои в направлении Донецкого аэропорта и Volvo-центра. Позднее звуки обстрелов только усилились.

«Арта + танки Спартак/ДАП Артемівська, Путилівсьий гай. Добряче чути виліт та шелестіння ((

Дуже схоже, дай Бог помилитись, „Град“ з Щегловка/Водопад», — писали пользователи около 08:00.

По их данным, к 10:00 обстрелы немного стихли, но потом возбновились с новой силой.

«Донецк 15.47 СЗ опять воюет, утром не навоевался», — пишут дончане. «16:03 к Розы-Мира — грохочет периодически сторона Спартака, пулеметы, стрелковое», — написал еще один автор.

«Шо то совсем не тихо в „столице“», — жаловались пользователи около 17:00.

Информация о залпах «Града» больше не подтверждалась. Также о сильных обстрелах, которые длились всю ночь и все утро, сообщали жители временно не подконтрольной Украине Горловки.

Источник: https://donpress.