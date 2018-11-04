Наблюдателей ОБСЕ не пускают в приграничные районы Донецкой области

04.11.2018 13:00

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) ограничивают свободу передвижения и создают другие препятствия в выполнении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете Миссии.

Так, на блокпосте, расположенном приблизительно в 1 км к северу от Заиченко, вооруженный член вооруженных формирований вновь остановил патруль Миссии и не разрешил наблюдателям проехать в Пикузы (быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и в Саханку (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя), ссылаясь на угрозы «безопасности СММ».

Трое вооруженных членов вооруженных формирований на блокпосте возле Безыменного (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя) вновь не пропустили патруль Миссии в западном направлении по автодороге М14, ссылаясь на «приказы своих командиров». При этом наблюдатели видели, как через блокпост проезжают гражданские транспортные средства.

Двое членов вооруженных формирований на блокпосте возле Новоазовска (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), вблизи границы с Российской Федерацией, вновь не разрешили патрулю СММ проехать к населенному пункту и получить доступ в Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка). При этом наблюдатели видели, как через блокпост проезжают автомобили.

Член вооруженных формирований в пункте пропуска на границе возле Северного вновь приказал патрулю Миссии покинуть данный район.

Источник : https://dnews.dn.