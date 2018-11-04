Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий

04.11.2018 18:44

Переселенцы остаются без выплат пенсии после пересечения украинской границы, причем, вообще не важно, когда они возвращаются, на какое время уехали и где были: на временно неподконтрольной территории или в любой соседней стране. Об этом сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в Сумской области.

Так, в октябре правозащитникам поступило несколько подобных обращений от пенсионеров-переселенцев, которые отмечали, что выезжали за границу буквально на несколько дней, но их пенсия была приостановлена ​​до выяснения обстоятельств, где сейчас находятся эти люди.

После заявлений в соответствующие подразделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ), о том, что переселенцы действительно находятся постоянно в Сумской области и не возвращались жить на временно неподконтрольную украинской власти территорию, вопросы будто бы решаются – выплаты обещают восстановить, а сумму накопленного долга вернуть позже – в соответствии с «отдельным порядком определенным Кабинетом министров Украины», который пока не существует.

«Но наблюдается печальная тенденция – люди уже напуганы, что останутся без пенсии из-за выезда на отдых, посещения родных в другой стране или лечения. Пенсионеры интересуются эффективностью написания перед выездом соответствующих заявлений в органы Пенсионного фонда Украины с указанием своих намерений поехать куда-то и сроков их отсутствия, поэтому о гарантированном Конституцией Украины праве на свободу передвижения граждан Украины, которые имеют статус ВПЛ, не стоит и вспоминать», – отмечают правозащитники.

Источник : https://dnews.dn.