Пересечение линии разграничения: Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово»

04.11.2018 12:21

В Донецкой области продолжается реконструкция контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое». Активная работа идет над залами ожидания для гражданских лиц: крепятся металлические рейки, устанавливаются укрытия. Об этом рассказала помощник начальника Донецкого пограничного отряда, начальник пресс-службы Валерия Карпиленко, сообщает Благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту»).

По ее словам, установку залов ожидания планируется завершить до наступления сильных холодов, чтобы обеспечить комфортное пересечение линии разграничения гражданскими лицами.

Из-за активной работы строителей периодически меняются направления движения, поэтому гражданам следует быть внимательными и четко выполнять указания должностных лиц на КПВВ, которые осуществляют регулирование движения. «Сейчас движение через данное КПВВ несколько затруднено, но бесперебойное, контрольно-проверочные операции осуществляются в установленном порядке. Пассажиро-транспортный поток через линию разграничения значительных изменений не претерпел, впрочем, пограничники готовы принимать все возможные меры, чтобы время ожидания не было чрезмерным», – сказала Карпиленко.

КПВВ «Гнутово», по ее словам, также функционирует в штатном режиме. За последнюю неделю очередей на данном КПВВ не отмечалось, пассажиропоток является стабильным, не подверженным увеличению.

В то же время, у отдельных граждан, пересекающих линию разграничения с детьми, возникают проблемы из-за отсутствия необходимых документов для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины. «Только за последний месяц военнослужащими Донецкого пограничного отряда зафиксировано пять случаев, когда один из родителей следовал без нотариально заверенного согласия второго родителя. Кроме того, бывают случаи, когда родители пытаются пересечь линию разграничения с детьми, не имея на руках документов, удостоверяющих их личность. Порядок пересечения линии разграничения с несовершеннолетними гражданами Украины нормативно урегулирован Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных Постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 1995 года №57. Последние изменения в этот нормативно-правовой акт устанавливают дополнительную защиту прав детей, воспитывающихся в неполных семьях, и направлены на получение равных возможностей в воспитании детей и недопущении злоупотреблений со стороны родителей, как проживающих с ребенком, так и тех, которые живут отдельно», – отметила Валерия Карпиленко.

Источник : https://dnews.dn.