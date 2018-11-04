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Ситуация катастрофическая: Донбасс делают непригодным для жизни
В Донецкой области действующие правила пересечения линии разграничения остаются в силе.
Как пишет AVDEEVKA.CITY, представители организации «Донбасс SOS» часто получают обращения по поводу порядка перемещения товаров через линию соприкосновения.
В организации отметили, что изменений в порядке пересечение линии соприкосновение не происходило. После смены режима с АТО на ООС данный процесс по-прежнему регулируется Временным порядком от СБУ. Идея нового порядка предложена, но сам проект еще не разработан.
В свою очередь объем и перечень товаров, разрешенных для перемещения через линию соприкосновения, регулируется приказом Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (№39). При этом количество раз перемещений неограниченно.
Как сообщили общественники, каждый из этих актов должен быть либо заменен на новый, либо изменен таким образом, чтобы это содействовало укреплению связи с людьми на временно оккупированных территориях. Гражданам, которым отказывают в пересечении, а также перемещении товаров через линию соприкосновения, рекомендуют требовать пояснений и настаивать на составлении соответствующего документа.
Теги: Донбасс, катастрофа, линия разграничения
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