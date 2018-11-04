События, как на Донбассе, могут произойти где угодно на постсоветском пространстве, – Лозница

04.11.2018 09:15

Война на Донбассе является следствием распада России как «империи». Такое мнение режиссер фильма «Донбасс» Сергей Лозница высказал в интервью ZN.UA.

«То, что произошло на оккупированной территории, и то, как это происходило, может произойти где угодно на постсоветском пространстве. Я вижу эти события на Донбассе как следующий шаг в распаде Российской империи. И распад этот длится вот уже сто лет», – сказал он.

По словам режиссера, после распада Советского Союза элита «вынуждена была решать те же вопросы, которые не были решены в 1917 году».

«Вот мы в этой исторической точке и продолжаем топтаться. И решения нет. И даже понимания, что нужно делать, нет. Если вы не хотите, чтобы этой опухолью покрылась вся страна, нужно хотя бы происходящее описать и потом над этим думать. Я предложил свой взгляд», – отметил Лозница.

Источник: https://dnews.