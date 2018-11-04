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Архив - Донецкая область

В Донецке взорвался и сгорел автомобиль

04.11.2018 14:20
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Во временно оккупированном Донецке на улице Щетинина взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный возле дома. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке жители улиц Щетинина, Заперевальная и других, расположенных поблизости, поздно вечером были напуганы мощным взрывом от которого задрожали окна.

Как сообщили жители улицы Щетинина, около 20:25 взорвался и сгорел автомобиль, припаркованный возле дома №5.

Ни пожарников, ни «полиции» рядом замечено не было. Оккупационные «власти ДНР» данное событие пока никак не прокомментировали.

Вот что сообщают жители временно оккупированного Донецка в соцсетях:

«Донецк 20.35 к Заперевальная, 10 минут назад что-то бахнуло так, что окна задрожали Щетинина – аналогично»,

«Горит машина на Щетинина под домом. Щетинина 5».



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, автомобиль
 
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