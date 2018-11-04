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В Донецкой области больше сотни взрослых привлечены к ответственности за доведение детей до алкогольного опьянения
С начала года из-за отравления спиртными напитками на больничной койке оказались около 70 подростков. Самой молодой жертве суррогата – 11 лет. Полицейские составили 119 административных протоколов за спаивание детей и полтысячи – за продажу алкоголя несовершеннолетним. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.
Так, в Покровске мужчина напоил11-летнего ребенка спиртным, а в Мариуполе врачи два дня подряд спасали 14-летнего школьника от алкогольной интоксикации – после выписки «скорая» снова привезла парня в таком же состоянии. Когда полицейские прибыли домой к ребенку, то обнаружили его мать пьяной. Женщину, которая спаивала собственного сына, привлечена к ответственности.
В реанимации оказалась 16-летняя мариупольчанка, которую нашли у моря в полубессознательном состоянии. Как оказалось, девушка отдыхала на побережье с двумя старшими друзьями. А когда после бокала текилы ей стало плохо, – приятели покинули ее.
Ежемесячно за доведение несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения полицейские Донетчины привлекают к ответственности (ст.180 Кодекса Украины об административных правонарушениях) около 13 взрослых.
Кроме того, во время рейдов полиция обнаружила 485 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним. Нарушители оштрафованы в соответствии со ст. 156 КУоАП.
За 9 месяцев в состоянии алкогольного опьянения дети совершили 20 уголовных преступлений, в том числе тяжких.
Источник : https://dnews.dn.
Теги: Донбасс, взрослый, ответственность, подростки
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