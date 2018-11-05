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Архив - Донецкая область

Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение

05.11.2018 07:10
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Что происодит? Боевиков «ДНР» перевели на казарменное положение

Главари боевиков «ДНР» на временно оккупированных территориях Донетчины перевели боевиков и «полицию» на казарменное положение в ожидании «терактов». Кроме того, в населенных пунктах ждут тотальных проверок. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Следует отметить, что несколько дней назад был полностью заблокирован временно оккупированный Иловайск, а в Горловке боевики устроили тотальные проверки на дорогах и в транспорте.

Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области:

«В общем вся полиция на казарме, ожидают эту неделю терактов и провокаций. Обещать не значит жениться, но будьте все осторожны»,

«Харцызск: ходят слухи, что завтра в городе будет шмон. Зуб не дам, но имейте в виду».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, война, теракт, ДНР, боевики
 
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