Донбасс захлестнули сильные бои, у армии РФ минус 7 боевиков

05.11.2018 16:43

По всей линии столкновения российские оккупанты не перестают применять тяжелое вооружение и срывать перемирие.

Боевики прицельно атакуют силы ООС, применяя в своих обстрелах запрещенный калибр. Как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, за минувшие сутки 4 ноября российские боевики на Донбассе совершили 18 обстрелов, причем возросло количество применения боевиками минометов тяжелого калибра, передает "Диалог.UA". Украинские военные уточняют, что за 4 ноября боевики по расположениям ВСУ на Донбассе выпустили 68 минометных боеприпасов 82-мм калибра и 8 мин 120-го калибра. Силы ООС понесли потери.

Один Герой погиб, еще трое бойцов ВСУ получили ранения. Также сообщается, что еще один боец сил ООС получил ранение средней степени тяжести. Потери есть и у армии РФ: трое боевиков уничтожены, четыре ранены. На луганском направлении зафиксировано пять прицельных обстрелов позиций ВСУ. Террористы устроили массированную атаку на расположения сил ООС вблизи хутора Вольный. Тяжелые обстрелы зафиксированы и вблизи позиций ВСУ в районе Золотое-4.

Причем Золотое-4 боевики обстреливали дважды за сутки. Под огонь оккупантов попали также позиции ВСУ около Крымского. Здесь силам ООС пришлось мощно ответить, чтобы приструнить огневую активность российских оккупантов. На донецком направлении произошло наибольшее количество атак. 7 из 13 фактов срыва перемирия зафиксированы с использованием вояками РФ минометов. Жаркие бои развернулись вблизи позиций ВСУ в районе Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Гнутово, Водяного. С начала текущих суток 5 ноября в зоне ООС зафиксировано уже 2 факта обстрелов украинских военных боевиками армии РФ. Все обстрелы произошли на донецком направлении.

Террористы обстреляли ВСУ в районе Гнутово и Павлополя. По состоянию на 15:00 5 ноября потерь среди бойцов ООС за текущие сутки не зафиксировано. Напомним, экс-ОБСЕшник Хуг шокировал очередным заявлением о развязанной Россией войне на Донбассе. Добавим, в Сети показали, что случилось с поселком под Луганском после прихода на Донбасс "русского мира".



Источник: www.dialog.ua