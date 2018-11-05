Главари боевиков «ДНР» признают свои идеи «ошибочными»

05.11.2018 11:15

Главари боевиков «ДНР» всё больше и больше разочаровываются в «республике» и «старшем брате». Об этом они заявляют в соцсетях. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главари боевиков «ДНР» начинают всё чаще заявлять, что ошибались, что их использовали, что разочарованы. И такие заявления делаются всё чаще. Накануне главарь боевиков «ДНР, экс-командир «Востока» Александр Ходаковский сказал, что понял, как в своё время всех «развели». Теперь Ходаковский заявляет, что «разочарован», в том числе и в «партнерах». Кроме того, он признает, что погубил большое количество людей и ожидает «более сложных времен».

Вот что пишет Ходаковский на своей странице в соцсети:

«Каждый носит в себе определённые соображения и мотивы. Если кому-то удаётся их поколебать — значит они изначально были либо ошибочными, либо не своими, — как чужое пальто. Сейчас наш главный враг не Украина, а разочарование. Если оно нас побеждает, значит мы руководствовались заимствованными ценностями, до конца не разделяя их. Можно разочароваться в «партнерах», но не в смыслах.



Нам всем нужно понять одно: то, что случилось внутри Республики — уже случилось. Если бы у меня был шанс, не погубив дуром людей, что-то изменить — я бы им воспользовался, и точка. Дешевые провокации откормленных мразей, ни за что, кроме своего зада не отвечающих, меня не проймут, потому что завтра нас ждут ещё более сложные времена, исход которых напрямую зависит от того, останемся мы живы, или – нет».

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