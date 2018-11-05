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Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
Дебальцевский хлебозавод на грани закрытия из-за проблем, которые ему создала фирма "Внешторгсервис", принадлежащая Александру Януковичу и Сергею Курченко.
Как пишет житель Дебальцево, подписавшийся псевдонимом Анатолий Иоанович, предприятие осталось без основного сырья – муки, передает "Диалог.UA". Долю предприятия на рынке перехватывают "национализированные" хлебозаводы, входящие во "Внешторгсервис". Впрочем, не исключено, что проблемы дебальцевского предприятия тоже его подготовка к "национализации".
"Талантливые" молодые предприниматели сокращают расходы. Они заручились поддержкой кремлевских гоблинов и выжимают из родного региона все соки. Они не будут здесь жить, им плевать на население. Всем плевать. Новый недофюрер, вспоминая реакцию разведенных МММ лохов на свою персону, увеличивает набор вертухаев во "внутренние войска". Так что предприятия и дальше будут оптимизировать, сокращать расходы, а людей увольнять. Это вам не Украина, где можно побастовать, выйти на митинг и требовать дотаций. Стучать касками у здания "правительства" уже не получится. А кто не верит, может попробовать", - отмечает рассказчик.
Автор, рассказ которого опубликовал на своем сайте блогер Фашик Донецкий, напоминает, что Дебальцевский хлебозавод не первое предприятие, которое Янукович и Курченко "выдавливают" с рынка, лишая работы сотни людей. Из-за отсутствия сырья практически простаивает "Донецкий металлургический завод". Зато работает енакиевский завод такого профиля, принадлежащий "Внешторгсервису".
На оккупированной части Донецкой области Александр Янукович и Сергей Курченко, имея российскую "крышу", действуют по принципу "после нас хоть потоп". Они избавляются от конкурентов, абсолютно не думая о том, какими будут последствия для социальной ситуации в и без того не процветающем регионе. И это при том, что в 2014 году пропагандисты обещали жителям оккупированной части Донбасса всеобщее процветание.
Но сейчас практически на полную мощность работает находящийся на неоккупированной территории Авдеевский коксохимзавод. А на оккупированной – безработица, нищета и полное отсутствие перспектив.
"Лично мое мнение, дебальцевский хлеб – г**но. Он таким был и до оккупации. Я специально ждал артемовский "Урожайный", чтобы скупиться. Только проблем со сбытом у завода не было. У людей была работа, а полууган**енный завод исправно выплачивал зарплаты, за которые кормили семьи" - пишет житель Донбасса.
"Так и получается, хунта в Киеве, на Донбассе "свои". Авдеевский коксохим работает на полную, а в Донецке заводы останавливают", - резюмирует Анатолий Иоанович.
Ранее дончанин поразил рассказом о реалиях оккупированной Горловки, где почти вся молодежь спилась. Напомним, в "ЛНР" молодое "независимое" "государство" на Донбассе назвали огромным хосписом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Дебальцево, ДНР, Янукович
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