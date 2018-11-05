Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры

05.11.2018 11:48

Власти России полностью финансируют "Центр специальных операций" "МГБ ДНР", который приказал ликвидировать сотрудника СБУ Александра Хараберюша.

Причастная к убийству контрразведчика Александра Хараберюша Юлия Прасолова расскрыла журналистам "ТСН-Тиждень" личность человека, который заправлял "Центром специальных операций "МГБ ДНР", передает "Диалог.UA".



Согласно показаниям вражеской диверсантки, заказ на убийство сотрудника СБУ ей дали в этом центре, но ранее никто не знал о том, как работает эта "фабрика смерти". "Финансируют его российские структуры. Одна из баз центра расположена в промзоне завода "Изоляция".

Теперь там ангары с техникой и тюрьма для пленных. Руководит центром Владимир Евдокимов по кличке Ленин. ... Нет ни одного подтверждения его работы на украинские или российские спецслужбы до войны", - отмечает Прасолова.

Известно, что во времена Януковича Евдокимов был заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, однако фотографии Евдокимова практически не сохранилось. Напомним, журналист нашел важную неточность в донецких данных Прасоловой. Ранее Бутусов писал, что полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша взорвала женщина-диверсант.





Источник: www.dialog.ua