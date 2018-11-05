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Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях
Представители ОБСЕ рассказали о новых траншеях, которые сделали боевики. Тем не менее, не отмечается, почему именно они это сделали. ВСУ в данный момент наблюдают за ходом действий.
В Интернете же пользователи выдвинули свои предположения по поводу этих траншей. В ОБСЕ сообщили о новых траншеях, которые были замечены между домами местных жителей в Желтом. Специалисты из Мониторинговой миссии не уточнили, для чего именно были сделаны эти траншеи. Информация поступила со стороны пресс-службы ОБСЕ, передает издание "Диалог.UA".
Отмечается, что новость поступила несколько дней назад, однако вполне возможно, что боевики уже начинают укреплять эти территории. В данный момент штаб ООС следит за этими точками, но обострений пока что не происходило. В ОБСЕ сообщили о том, что протяженность траншей составляет 50 метров. Еще уточняется информация по поводу того, куда они ведут и для чего они были сделаны.
Однако пользователи Интернета несколько дней уже высказывают предположения. Одни считают, что такие ходы были сделаны, чтобы распланировать очередную атаку. Однако есть и мнение, что боевики просто пытаются таким образом скрыться от обстрелов. Напомним, террористы Донбасса не так давно обстреляли технику ОБСЕ, из-за чего представители Мониторинговой миссии были вынуждены покинуть опасную территорию. Помимо этого представители ОБСЕ сообщили, что не против ввода войск Беларуси на Донбасс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, боевик, ОБСЕ, ООС
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