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Оккупация превратила жизнь в поселке под Луганском в сущий кошмар - кадры
Нищета, неуверенность в завтрашнем дне и постоянный страх стать жертвой разгула криминалитета.
Такова жизнь в поселке Чернухино, расположенного в Перевальском районе Луганской области на территории, временно подконтрольной террористической "ЛНР". Реалии оккупированного боевиками поселка показали в программе "Донбасс. Реалии" на Youtube, передает "Диалог.UA".
Сейчас большинство жителей поселка – пенсионеры. Почти все люди трудоспособного возраста выехали, так как населенный пункт стал "призраком": работы там нет, жители постоянно подвергаются опасности стать жертвами обстрела в случае обострения ситуации или жертвами мародерства. Последнее – бич Чернухино. Страдают в основном старики.
Так, пенсионерка Наталья Сергеевна рассказала, что грабители забрали самое ценное, что было в ее доме: шкаф, телевизор и даже… пластиковые окна. Поселок, ранее бывший весьма процветающим населенным пунктом, с началом оккупации превратился в кошмарное место. Большинство домов – брошенные. А исправительная колония стала… пристанищем и спасением для многих оставшихся жителей.
То есть, оккупация превратила Чернухино в "королевство кривых зеркал", где смешалось и изменило свое значение многое. Но главное очевидно: это – то место, где нормальный человек жить не захочет. Напомним, ролик из оккупированного Луганска шокировал Интернет. Также в ОРЛО поняли, что Россия их кинула.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, война, оккупация
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