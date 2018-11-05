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Оккупационные власти «ДНР» в детских садах раздали странные «опросники»
Во временно оккупированном Донецке воспитателям в детских садах раздали странные «опросники» о родителях детей, посещающих садик. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР» в преддверии «свободных выборов» главаря «ДНР» раздали воспитателям детских садиков «опросники», в которых нужно указать… в какое время родители детей, посещающих детский садик, пойдут «голосовать»!
Вот что рассказывают жители временно оккупированного Донецка:
«Донецк А ФИО родителей ясельной группы по колонкам времени разносить не надо? Страшная недоработка)»
«В детском саду воспитателям раздали заполнять какие-то опросники. Лист разделен на колонки с вопросами: состав семьи (мама, папа), ещё дети (старшие, младшие), ещё там что-то, а затем идут колонки с цифрами 8-10, 10-12, 12-14 и т.д. В общем, сидят они, заполняю и не пойму что означают эти цифры… Пошла спросить, что это значит и что писать ответ сразил наповал: в этих колонках цифры обозначают время надо поставить плюсик в соответствующие колонки во сколько мама/папа пойдут голосовать… Вопрос: «Идете ли вы на выборы?» вообще не стоит».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, выборы, ДНР
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