Ситуация на КПВВ: на всех пунктах пропуска очереди

05.11.2018 10:07

Все контрольно-пропускные пункты вдоль линии разграничения работают согласно осеннему расписанию. О текущей ситуации на блокпостах информирует пресс-служба ГПСУ.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 45/50;

«Марьинка» — 0/60;

«Новотроицкое» — 30/50;

«Гнутово» — 25/20

Всего за истекшие сутки через КПВВ последовало 31 800 человек и 4600 транспортных средств:

«Майорское» — 7140 человек и 1030 транспортных средств;

«Марьинка» — 7640 человек и 1520 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6175 человек и 1310 транспортных средств;

«Гнутово» — 2890 человек и 790 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 8000 человек.

Источник: https://donpress.com