В «ДНР» рассказали, кому принадлежит сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика»

05.11.2018 21:35

В «ДНР» сеть магазинов «Шахтерская птицефабрика», через которую реализуется курятина, не принадлежат главной в «республике» птицефабрике. Об этом говорится в агитационной газете в поддержку кандидата на пост «главы ДНР» Дениса Пушилина, образец которой читатели прислали в редакцию «Донецких новостей».

Как сообщил директор ГП «Шахтерская птицефабрика» Виктор Горжий, предприятие не располагает собственными магазинами. «Торговый дом "Шахтерская птицефабрика" взял наш бренд», – сказал он.

При этом, по словам директора, долг Торгового дома перед птицефабрикой уже составляет 80 млн руб. (34 млн грн по местному курсу валют на 05.11.2018).

Также Горжий отметил, что процесс производства мяса птицы набирает обороты. В 2017 году поголовье птицы составляло 800 тыс. единиц, сегодня – 1,2 млн.

Однако «и. о. главы ДНР» Денис Пушилин остался недовольным результатами работы птицефабрики, акцентируя на высокой стоимости на прилавках курятины. Директор предприятия парировал, что их отпускная цена оптовикам – от 111 до 117 руб. за килограмм (47-50 грн).

Как сообщалось ранее, в ноябре «власти ДНР» заявили о снижении цен на мясо курицы, в частности, филе сейчас стоит 230 руб. (98 грн по местному курсу валют) вместо 270 руб. (115 грн). При этом местные жители акцентируют, что еще в августе филе можно было приобрести, в среднем, за 190 руб. за килограмм (82 грн).