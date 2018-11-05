В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)

05.11.2018 14:15

В неподконтрольном украинским властям Донецке людям массово приходят по почте письма из «суда» на тему оплаты по ЖКХ. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Так, сообщается, что «минюст ДНР» «забрасывает почтовые отделения "письмами счастья" на тему оплаты по ЖКХ»: за день приходит до 60-ти писем из «суда» на одно почтовое отделение. Причем «дела» рассматривались еще весной.

«Рвение, конечно, большое. Стахановский метод. Страшно подумать, сколько людей за порогом нищеты в Донецке», – отмечает автор поста в одном из местных пабликов.

«Лично я не агитирую не платить за услуги ЖКХ. Я за здравый смысл в ДНР. Практически все политики ДНР и даже России отметили, что время сейчас тяжелое. Работы нет. Если и есть, то за 5 тыс. руб. (2,1 тыс. грн по местному курсу на 5.11.2018 – прим. ред.) в месяц семейный человек не выживет в Донецке. Вы сначала обеспечьте основную массу народа достойной работой, а лучше – своей зарплатой... Ну, той, что вы там в кабинетах получаете и ничего не делаете. Ну, а затем – требуйте! Нельзя требовать и не обеспечивать. Экономика в заднице, предприятия стоят, но ты с голоду умри, но за ЖКХ – заплати. Заплати за те услуги, которые ты либо не получаешь, либо получаешь – с боем в Донецке», – добавляет дончанин.

Также он публикует фото:

Жители Донецка обсуждают ситуацию, отмечая, что у людей очень много долгов по ЖКХ: