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В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)
В неподконтрольном украинским властям Донецке людям массово приходят по почте письма из «суда» на тему оплаты по ЖКХ. Об этом пишут местные жители в соцсетях.
Так, сообщается, что «минюст ДНР» «забрасывает почтовые отделения "письмами счастья" на тему оплаты по ЖКХ»: за день приходит до 60-ти писем из «суда» на одно почтовое отделение. Причем «дела» рассматривались еще весной.
«Рвение, конечно, большое. Стахановский метод. Страшно подумать, сколько людей за порогом нищеты в Донецке», – отмечает автор поста в одном из местных пабликов.
«Лично я не агитирую не платить за услуги ЖКХ. Я за здравый смысл в ДНР. Практически все политики ДНР и даже России отметили, что время сейчас тяжелое. Работы нет. Если и есть, то за 5 тыс. руб. (2,1 тыс. грн по местному курсу на 5.11.2018 – прим. ред.) в месяц семейный человек не выживет в Донецке. Вы сначала обеспечьте основную массу народа достойной работой, а лучше – своей зарплатой... Ну, той, что вы там в кабинетах получаете и ничего не делаете. Ну, а затем – требуйте! Нельзя требовать и не обеспечивать. Экономика в заднице, предприятия стоят, но ты с голоду умри, но за ЖКХ – заплати. Заплати за те услуги, которые ты либо не получаешь, либо получаешь – с боем в Донецке», – добавляет дончанин.
Также он публикует фото:
Жители Донецка обсуждают ситуацию, отмечая, что у людей очень много долгов по ЖКХ:
- Диана: «Нам принесли 1 ноября такой же бред, а там дата 15 июня. Письмо шло 4,5 месяца по городу. Даже по району, уже и долг за это время частями погасили, так позвонила и спросила, что это за анекдот получился»;
- Иван: «Не понимаю, как можно не платить коммуналку при таких низких тарифах? Не платят ее лишь те, кто ждет Украину 5 лет, принципиально не платят!»;
- Максим: «Ситуации бывают разные»;
- Иван: «Почти на всех подъездах висят бумажки со списком квартир-должников. Так вот, судя по долгам, люди не платят 3-5 лет, при этом их очень много»;
- Максим: «У нас список висел, в одной из квартир долг по квартплате 34 тыс. руб. (14,6 тыс. грн – прим. ред.). Я, конечно, немного присел, прочитав».
Теги: Донецк, Донбасс, суд, ЖКХ, ДНР
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