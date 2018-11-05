В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина

05.11.2018 21:06

В оккупированном Донецке задержали "депутата народного совета" Александра Смекалина и российского пропагандиста Романа Манекина.

Об этом член группировки "ДНР" Борис Борисов сообщил на своей странице в Facebook.

"В Донецке перед выборами задержаны Александр Смекалин и Роман Манекин. Оба — за политический протест против позорных "выборов без выбора" 11 ноября 2018 года. Скорее всего на 30 суток "по указу", в преамбуле которого написано что он принят "для защиты населения от проявлений организованной преступности", — говорится в сообщении.

Данную информацию также подтверждает боевик "ДНР" Айо Бенес. По его словам, Смекалин был схвачен за то, что "анонсировал несанкционированный митинг".

В похищении Манекина и Смекалина подозревают людей "министра МВД" Алексея Дикого.

На своей странице в соцсети, 25 октября Смекалин написал:

"ДНР не МММ! 03.11.2018 года 12:00 пл. Ленина г. Донецк".

Источник: https://tribun.com.ua