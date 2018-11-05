В Донецке снова пропал Роман Манекин

05.11.2018 14:20

В оккупированном Донецке исчез известный пропагандист, ярый сторонник «русской весны» и один из организаторов «антипушилинского митинга» Роман Манекин, сообщает InfoResist.

Информацию об этом подтвердил темнокожий боевик-коммунист, которого называют «Черным Лениным», Айо Бенес.

«Он не выходит на связь. Считаю, что нам следует обратиться в правоохранительные органы и заявить о его пропаже, и заодно выяснить, не задержан ли он», — написал Бенес во «ВКонтакте».

В свою очередь известный журналист Денис Казанский предположит, что Меникина могли «загрести на подвал». Он отметил, что это уже третий подобный случай с сепаратистом.

«В предыдущие разы ломали «герою Новороссии» ребра и ногу. Интересно, что на этот раз сломают? Вот уж кто по полной наслаждается «русским миром», — написал он в Twitter.

Как известно, Роман Манекин активно поддерживал идею «русской весны», при этом он критиковал главаря боевиков Дениса Пушилина и называл незаконными предстоящие «выборы» в так называемой «ДНР».