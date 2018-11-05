В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь

05.11.2018 17:00

Пятнадцатилетний житель неподконтрольной Украине Горловки был арестован по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних. Об этом заявили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«Стражи порядка задержали 15-летнего жителя Никитовского района Горловки, который совершал развратные действия в отношении трех несовершеннолетних девочек. Ему избрана мера пресечения в виде ареста».

По информации, преступление было совершено в подвале одного из многоквартирных домов, где злоумышленник совершал действия сексуального характера над тремя несовершеннолетними девочками, при этом используя их беспомощное состояние. Также, он «снимал происходящее на мобильный телефон».

В «МВД ДНР» добавили, что действия фигуранта квалифицируются по «ч. 6 ст. 134 УК ДНР» (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, совершенные в отношении двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни с конфискацией имущества.

Источник: https://donpress.com