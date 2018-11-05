В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию

05.11.2018 23:02

Несмотря на протесты Европы и Украины, Кремль все равно проведет выборы в "республиках". Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близкий к подчиненному Путина Суркову, заявил, что Москва не обращает внимания на заявления руководства Евросоюза и не отменит псевдовыборы, которые противоречат "Минску", передает "Диалог.UA".

В Кремле нагло заявляют, что в Минских договоренностях нет ни слова о запрете проведения избирательного процесса в "республиках". Кроме того, российское руководство видит необходимость в этом мероприятии, поскольку Киев не вступил в диалог с "Л/ДНР", из-за чего якобы в переговорном процессе "Минска" может создаться вакуум. Чеснаков добавил, что от проведения "выборов" Россия не откажется, поскольку "время ушло и машина запущена". Он полагает, что если агрессор прислушается к мнению Киева и Европы и откажется от проведения фейковых выборов, это будет шагом назад и якобы сделает из ОРДЛО большую "неуправляемую территорию".

Несмотря на заявление Чеснакова о том, что "люди готовы", настроения жителей "Л/ДНР" говорят об обратном. Люди боятся беспредела боевиков и намерены бойкотировать "выборы". Однако террористы не оставляют попыток заставить жителей Донбасса прийти на "избирательные участки".