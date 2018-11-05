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В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
На неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области вновь вырос в цене бензин. Об этом пишут дончане в социальных сетях, публикуя соответствующие фото с заправок.
По их данным, согласно обещаниям врио «главы» «ДНР» Дениса Пушилина, топливо должно было стоить «как в Ростове», — то есть на уровне 45 руб. за литр. Однако низкие цены были лишь на ограниченном числе заправок и продержались недолго.
«Донецьк.Раздольна сьогодні. Недовго музика грала?» — пишут дончане, публикуя фото с заправки.
Безин стоит 51 руб. за литр 92-го и 53 руб. за литр 95-го.
«Так еще не середина ноября, щас поднимут до 100ф, а потом снизят % на 10… Все честно, школа МММ…», — возмущаются дончане.
Цены на бензин должны были снижаться на двух сетях АЗС — «Республиканская топливная компания» и «Донтопливо». Еще неделю назад Пушилин обещал, что снижение цен на топливо в ближайшее время ожидается на всех АЗС.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, бензин, ДНР, Пушилин, ОРДО
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