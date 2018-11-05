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Архив - Донецкая область

В ОРДО обязали автопредприятия предоставлять запчасти на ремонт военной техники

05.11.2018 18:36
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В ОРДО обязали автопредприятия предоставлять запчасти на ремонт военной техники

На неподконтрольной Украине части Донбасса для ремонта неисправной военной техники подразделений НВФ были разосланы письма транспортным компаниям Донбасса с требованием предоставить нужные запчасти. Об этом ГУР МОУ.

По данным украинской разведки, наемники восстанавливают поврежденную и неисправную военную технику соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ. Как выяснилось, необходимых деталей, которые поставляют с территории России, не хватает.

ГУР МОУ отмечает:

«Объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости. В связи с этим, российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные „разнарядки“ на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т. ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей».

По информации, такие требования вызвали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территориях.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ремонт, автозапчасти, ДНР, ОРДЛО, ОРДО
 
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