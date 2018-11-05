- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"19:36
- В ОРДО обязали автопредприятия предоставлять запчасти на ремонт военной техники18:36
- Оккупационные власти «ДНР» в детских садах раздали странные «опросники»18:15
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь17:00
- Донбасс захлестнули сильные бои, у армии РФ минус 7 боевиков 16:43
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал16:05
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»15:33
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
В ОРДО обязали автопредприятия предоставлять запчасти на ремонт военной техники
На неподконтрольной Украине части Донбасса для ремонта неисправной военной техники подразделений НВФ были разосланы письма транспортным компаниям Донбасса с требованием предоставить нужные запчасти. Об этом ГУР МОУ.
По данным украинской разведки, наемники восстанавливают поврежденную и неисправную военную технику соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ. Как выяснилось, необходимых деталей, которые поставляют с территории России, не хватает.
ГУР МОУ отмечает:
«Объемы полученных запасных частей и материалов для ремонта автомобильного транспорта составили менее 50% от заявленной необходимости. В связи с этим, российские оккупационные администрации направили руководителям местных транспортных организаций специальные „разнарядки“ на поставку подразделениям российских оккупационных войск автомобильных запчастей и агрегатов, в т. ч. путем разукомплектования до 25% грузовых автомобилей».
По информации, такие требования вызвали возмущение работников автомобильных предприятий на оккупированных территориях.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ремонт, автозапчасти, ДНР, ОРДЛО, ОРДО
- Житель Донецка в Сети разоблачил вранье боевиков: "Взгляните на ру**оремонт в поселке. Хотя бы один восстановленный дом вы видите?"
- «Феникс» не але»: в ОРДО перебои с работой местного оператора
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- Захарченко пообещал открыть отделения «Оплота Донбасса» в Одессе и Харькове
- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"19:36
- В ОРДО обязали автопредприятия предоставлять запчасти на ремонт военной техники18:36
- Оккупационные власти «ДНР» в детских садах раздали странные «опросники»18:15
- В Горловке задержали подростка-насильника. Ему грозит смертная казнь17:00
- Донбасс захлестнули сильные бои, у армии РФ минус 7 боевиков 16:43
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал16:05
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»15:33
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Перепутали с козой. В России на охоте застрелили крупного бизнесмена21:20
- В Донецке продолжают избавляться от противников Пушилина21:06
- Путина готовят к изоляции, Черное море закрывается на выход20:45
- Окончательный развод Украины и России: российские власти поняли, почему вернуть Украину у Москвы больше не выйдет20:30
- Раскрыт «ночной кошмар» Лукашенко: пытается балансировать20:15
- Заемщикам ПриватБанка спишут часть долга19:55
- Журналисты сообщили, как жителей Донецка обрабатывают к "выборам" в "ДНР"19:36
- В Луцке на автомойке открыли стрельбу, есть жертвы19:23
- Синоптик розповіла, якої погоди очікувати українцям у вівторок, 6 листопада19:11
- Как оформить субсидию через Интернет18:50
- Медики рассказали, чем опасен полный отказ от мяса18:00
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- Делают обходы по домам. Жители ОРДО рассказали, как идет подготовка к «выборам»