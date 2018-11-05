- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
- Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры11:48
В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)
В эти дни оккупированный Луганск вовсю готовится к так называемым «выборам». В сети высмеяли странный предвыборный ролик, который подготовили для жителей «республики» организаторы
Выборы нового главаря «ЛНР» должны пройти 11 ноября. В попытке привлечь как можно больше людей организаторы готовы использовать любые меры. Так, в сети обратили внимание на странный ролик, который выпустили к «выборам».
В нем группа молодых людей с натянутыми улыбками танцует под популярную песню Skibidi российской рэйв-группы Little Big. В ролике людей призывают идти на «выборы» и объясняют им правила голосования. Низкопробный ролик явно ориентирован на привлечение молодежи.
На нелепое видео обратил внимание журналист Денис Казанский.
«Вот такой рекламой жителей Луганска призывают принять участие в «выборах главы ЛНР» 11 ноября. Видимо, организаторы этого действа с самого начала решили взять за основу, что нормальные люди на эти «выборы» не пойдут, поэтому креатив таргетируют на умственно отсталых граждан», — написал он.
До этого сообщалось, что в то время, как в телевизоре российские пропагандисты всячески поддерживают «независимость» донбасских «республик», в реальной жизни Москва начинает потихоньку отгораживаться от такого соседства на границе. Об этом рассказал на своей странице в Twitter блогер под ником «ЛНР (Колывано-Бджолария)».
Он сообщил, что Россия отгородилась от территорий, находящихся под контролем боевиков «ЛНР», новым забором с колючей проволокой. В подтверждение своих слов автор публикации предоставил соответствующие фотографии.
«Пруфы как «ЛНР» присоединяется к РФ, новый забор в районе Песчановки (ниже поселка Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки», — написал он.
«Это, наверное, братаются так…под током или так будет стоять?», «Путен памаги», «Проводят демаркацию границы за свой счет», «- А крокодилы где? — Роль крокодилов возлогается на кацапов», «Я у какого-то сепаратистов прочитала, что они ещё границу на 300 метров на каком-то участке передвинули», — писали люди в ответ на публикацию.
Теги: Донбасс, выборы, видео, агитация, ЛНР
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- Выборы переросли в массовые погромы, поджоги и расстрелы (ВИДЕО)
- На улицах Краматорска в день выборов красуется неснятая предвыборная агитация
- Переворот в "ДНР": смерть Захарченко "воскресила" прямого конкурента Трапезникова - боевика Ходаковского
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Агитпалатки: демократично и прибыльно
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- В центре Мариуполя прогремел взрыв, жители в панике12:46
- Боевиков «ДНР» к «выборам» заставили белить буржуйки на позициях12:30
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России12:01
- Кураторы РФ создали на заводе в Донецке настоящую "фабрику смерти" - кадры11:48
- Россия решила оккупировать половину Украины: Мы готовы15:15
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица 15:01
- Новые позиции боевиков на Донбассе: в ОБСЕ сообщили о тревожных новостях14:47
- Украинских водителей ждут новые "зимние" штрафы14:30
- В Донецке снова пропал Роман Манекин14:20
- В Донецке должникам за услуги ЖКХ массово приходят письма из «суда ДНР» (Фото)14:15
- 20 000 вооруженных мигрантов могут прорвать гранцу Евросоюза14:02
- В сети высмеяли безумный «предвыборный» ролик из «ЛНР»: Для умственно отсталых (ВИДЕО)13:47
- В Антарктиде нашли подземную базу инопланетян (ВИДЕО)13:37
- Жители Широкино попали в «черные списки» невозвращенцев и были лишены пенсий13:15
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре08:00
- Названа польза и вред гранатового сока21:41
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Донецк сотрясается от мощных обстрелов: работает "Град", в районе аэропорта взрывы – подробности
- «Власти ДНР» грозят пенсионерам прекращением выплат «пенсий»
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
- ВСУ упорно сдерживают прорыв боевиков на Донбассе, заплатив высокую цену