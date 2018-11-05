Взрыв машины в Донецке: В ОРДО объяснили причину

05.11.2018 09:21

Произошедший 3 ноября вечером поджог машины в Пролетарском районе неподконтрольном Украине Донецке был осуществлен на почве бытового конфликта. Об этом заявил так называемый «депутат Народного Совета ДНР» Владислав Бердичевский.

Представитель ОРДО отметил:

«Взрыв машины ВАЗ-2108, которая стояла во дворе возле дома, произошел на бытовой почве. Хозяйке автомобиля известен человек, который осуществил поджог, — это ее должник».

В то же время, «глава» Пролетарского района Елена Рязанцева сообщила, что на месте происшествия работают «правоохранительные органы».

Источник: https://donpress.com